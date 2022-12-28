اليابان تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في يوم واحد

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أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية الأربعاء، أن البلاد سجلت 415 وفاة بكورونا، وهي أعلى حصيلة وفيات بالفيروس فيها على الإطلاق.كما أوضحت البيانات أن البلاد سجلت 216219 إصابة جديدة مؤكدة، في زيادة بنسبة أربعة بالمئة عن الأسبوع السابق، لتقترب بذلك من عدد قياسي للإصابات بلغ 260 ألفاً في اليوم سجلته البلاد في أغسطس.ووفقاً لحصيلة "منظمة الصحة العالمية"، سجلت اليابان على مدى الأيام السبعة الماضية أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكورونا، وثاني أكبر عدد وفيات بعد الولايات المتحدة.