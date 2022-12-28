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عربي-دولي

نصف منشآت الطاقة بأوكرانيا معطلة.. وزيلينسكي يطلب أسلحة ايطالية

Lebanon 24
28-12-2022 | 05:00
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أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميغال أن نصف منشآت الطاقة تعطلت بسبب القصف.

وقال المسؤول الأوكراني إن نحو 35 ألف منشأة تعطلت منذ بداية الحرب، من بينها 700 من مرافق الطاقة الحيوية، لا سيما أنابيب نقل الغاز ومولدات الكهرباء والجسور، أي ما يساوي نصف محطات الطاقة في البلاد، ما يعني أن إجراءات صارمة ستتخذ في استهلاك الطاقة حتى حلول الربيع.
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يأتي ذلك فيما ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مسألة تزويد بلاده بأنظمة دفاع الجوي. وقال زيلينسكي: "السيدة ميلوني أعلنت أنها تجري مناقشة توريد أنظمة دفاع جوي في الوقت الحالي. إننا نتصرف في انسجام وأعتقد أن الدعم الإيطالي سيسمح لنا بتقوية دفاعاتنا وحماية سمائنا".

يشار إلى أن ميلوني ستزور كييف مطلع العام المقبل.
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