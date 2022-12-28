عبد اللهيان يسلّم سلطان عمان رسالة من رئيسي.. ماذا تضمّنت؟

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أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اهمية دور سلطنة عمان في "تقريب وجهات النظر في النزاعات".جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد اللهيان بسلطان عُمان هيثم بن طارق في مسقط، سلمه خلاله رسالة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن الرسالة "تتعلق بأوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الثنائيّة الطيّبة التي تجمعهما". (الشرق بلومبرغ)