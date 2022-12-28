13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وفاة قبطان مصري محترقا على سواحل تركيا
Lebanon 24
28-12-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الأمين العام لنقابة الضباط البحريين في مصر، محمد الراوي، أنه تم التأكد من وفاة مهندس ثالث بحري، محمد القاسم، أحد أفراد طاقم البحارة على السفينة Beata على سواحل تركيا.
وأوضح أن القبطان المصري توفي متأثرا بإصابته بحروق في جسده أثناء احتراق السفينة بالبحر الأسود بالقرب من مدينة طرابزون التركية.
Advertisement
وأضاف الأمين العام لنقابة الضباط البحريين، أن النقابة تنسق لعودة الجثمان خلال الأيام القليلة المقبلة مع حفظ حقوق البحار المصري من الشركة المالكة للسفينة وحصول أسرته على التعويض اللازم بعد وفاته في أثناء عمله على السفينة التي كانت قادمة من رومانيا واحترقت في البحر الأسود.
وكان قد وقع انفجار ضخم على متن سفينة شحن معظم طاقمها من المصريين، قبالة سواحل تركيا في البحر الأسود، وتضم مواطنين من ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
Lebanon 24
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
12:25 | 2022-12-27
27/12/2022 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
Lebanon 24
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
03:30 | 2022-12-28
28/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض من جديد.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض من جديد.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-27
27/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مستيتا - جبيل.. حادثة مروّعة تقتلُ مواطناً! (صور)
Lebanon 24
مأساة في مستيتا - جبيل.. حادثة مروّعة تقتلُ مواطناً! (صور)
13:41 | 2022-12-27
27/12/2022 01:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يُصدر بياناً جديداً بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يُصدر بياناً جديداً بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:36 | 2022-12-27
27/12/2022 12:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-12-28
هنغاريا تقرر رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% العام المقبل
10:30 | 2022-12-28
روسيا تعلن أحد دبلوماسيي سفارة ليتوانيا في موسكو "شخصاً غير مرغوب فيه"
10:00 | 2022-12-28
مؤلفة من 10 نقاط... ما هي خطة الرئيس الأوكراني للسلام؟
09:30 | 2022-12-28
غانتس: نستعد لشنّ هجوم على إيران
08:30 | 2022-12-28
عبد اللهيان يسلّم سلطان عمان رسالة من رئيسي.. ماذا تضمّنت؟
08:00 | 2022-12-28
عاصفة القرن الثلجية بالولايات المتحدة.. 3 أسئلة حول ظاهرة استثنائية
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
28/12/2022 17:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
28/12/2022 17:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
28/12/2022 17:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact