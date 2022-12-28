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روسيا تعلن أحد دبلوماسيي سفارة ليتوانيا في موسكو "شخصاً غير مرغوب فيه"

Lebanon 24
28-12-2022 | 10:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أحد دبلوماسيي سفارة ليتوانيا في موسكو، "شخصاً غير مرغوب فيه" في الأراضي الروسية.

وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه: "في 28 كانون الأول، استدعي القائم بأعمال سفارة ليتوانيا في روسيا، يورغيتا سيبولسكيين، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية. لتسليمه احتجاجا شديد اللهجة تجاه الجانب الليتواني فيما يتعلق بالطرد غير المبرر لموظف بالسفارة الروسية في فيلنيوس في الأول من كانون الأول. وردا على ذلك، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة ليتوانيا في موسكو على أنه شخص غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة أراضي روسيا في غضون خمسة أيام ".
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وكانت وزارة الخارجية الليتوانية، قد أعلنت، في وقت سابق من شهر ديسمبر الحالي، أحد موظفي السفارة الروسية في ليتوانيا شخصية غير مرغوب فيها وعليه المغادرة في غضون خمسة أيام.
المصدر: روسيا اليوم
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