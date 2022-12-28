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غانتس: نستعد لشنّ هجوم على إيران

Lebanon 24
28-12-2022 | 09:30
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قال وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس: "إن بلاده طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة".

وتابع في حفل تخرج طيارين من دورة تدريبية أن "بلاده تستعد لاحتمال شن هجوم على إيران"، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأربعاء.
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كما قال في رسالة للطيارين الجدد: "إن بعضهم ربما يشارك في ضربة محتملة لإيران". (العربية) 

المصدر: العربية
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