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هنغاريا تقرر رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% العام المقبل

Lebanon 24
28-12-2022 | 10:30
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أعلن وزير الدفاع الهنغاري كريستوف سالاي بوبروفنيكي، أن سلطات البلاد سترفع الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل كما كان مخططا له مسبقا.

ونقلت وكالة أنباء "إم آي تي"، عنه قوله: "الإنفاق العسكري الهنغاري في ميزانية العام المقبل سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع توقعات حلف الناتو".
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وأشار الوزير، إلى أن هذا المستوى من الإنفاق يضمنه صندوق الدفاع الوطني الهنغاري، الذي يتلقى ضرائب على فائض أرباح أكبر الشركات.

وأضاف سالاي بوبروفنيكي، أنه اعتبارا من عام 2027، ستنفذ هنغاريا، برنامجا لتطوير "قوات مسلحة قوية وقادرة ومبتكرة وذات تقنية عالية وفقا لمعايير حلف الناتو".

ويشارك العسكريون الهنغاريون، في عدة مهام مشتركة للحلف، ولا سيما لحماية المجال الجوي لدول البلطيق. (روسيا اليوم) 



المصدر: روسيا اليوم
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