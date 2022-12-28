السعودية.. المركز الوطني للأرصاد يصدر تنبيهات جوية في عدد من المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الأربعاء، تنبيهات من الظروف الجوية في عدد من المناطق بالمملكة، وسط أجواء عاصفة تعيشها دول الخليج العربي.وأفادت وكالة الأنياء السعودية "واس" بأن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان، عسير، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي". (روسيا اليوم)