الخارجية الإستونية: استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أمر مستحيل

Advertisement

صرح نائب وزير الخارجية الإستوني مارت فولمر، بأن فكرة السلطات الأوكرانية، باستبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي أمر مستحيل حاليا، لأنها لا تجد دعما دوليا واسعا.وقال: "سيكون النظر في مسألة استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي ممكنا إذا اعتقد عدد كبير جدا من الدول مثل أوكرانيا، أن روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حصلت على مكانها هناك خارج الإجراءات، أو بشكل غير قانوني، ويجب إعادة النظر في ذلك. لكن لا توجد دول تعتقد ان هذا ممكن وضروري في الواقع".وأضاف فولمر، هذه المبادرة من كييف "تبدو غير واعدة" أيضا، لأن روسيا لديها حق النقض في مجلس الأمن، موضحا أن روسيا يمكنها ببساطة منع التصويت على شرعية مشاركتها في أنشطة هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، إذا تم إدراج هذا الموضوع رسميا في جدول الأعمال.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا، حقيقة أنه لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن.كما وتعتقد الولايات المتحدة أنه لا توجد طريقة لتغيير قواعد الأمم المتحدة لحرمان روسيا من عضوية مجلس الأمن، الأمر الذي أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض في 15 ديسمبر، كارين جان بيير. (روسيا اليوم)