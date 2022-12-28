Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الإستونية: استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أمر مستحيل

Lebanon 24
28-12-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1023934-638078463646531474.jpg
Doc-P-1023934-638078463646531474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح نائب وزير الخارجية الإستوني مارت فولمر، بأن فكرة السلطات الأوكرانية، باستبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي أمر مستحيل حاليا، لأنها لا تجد دعما دوليا واسعا.

وقال: "سيكون النظر في مسألة استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي ممكنا إذا اعتقد عدد كبير جدا من الدول مثل أوكرانيا، أن روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حصلت على مكانها هناك خارج الإجراءات، أو بشكل غير قانوني، ويجب إعادة النظر في ذلك. لكن لا توجد دول تعتقد ان هذا ممكن وضروري في الواقع".
Advertisement

وأضاف فولمر، هذه المبادرة من كييف "تبدو غير واعدة" أيضا، لأن روسيا لديها حق النقض في مجلس الأمن، موضحا أن روسيا يمكنها ببساطة منع التصويت على شرعية مشاركتها في أنشطة هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، إذا تم إدراج هذا الموضوع رسميا في جدول الأعمال.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا، حقيقة أنه لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن.

كما وتعتقد الولايات المتحدة أنه لا توجد طريقة لتغيير قواعد الأمم المتحدة لحرمان روسيا من عضوية مجلس الأمن، الأمر الذي أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض في 15 ديسمبر، كارين جان بيير. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-12-29
01:00 | 2022-12-29
00:30 | 2022-12-29
23:43 | 2022-12-28
23:30 | 2022-12-28
22:57 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website