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عربي-دولي
شبح حرب بالبلقان.. الكرملين يدعم صربيا في مواجهة كوسوفو
Lebanon 24
28-12-2022
|
12:30
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أعلن الكرملين، يوم الاربعاء، أن موسكو "تدعم" ما تقوم به صربيا بهدف وضع حد للتوترات في كوسوفو التي شهدت إطلاق نار وانفجارات، وحيث أقيمت حواجز على الطرق.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحافيين "لدينا علاقات وثيقة جدا كحليفين، (علاقات) تاريخية وروحية مع صربيا"، موضحا أن موسكو تتابع "بانتباه شديد ما يحصل (في كوسوفو) وكيفية ضمان حقوق الصرب" في الإقليم الصربي السابق.
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيسكوف قوله: "وبالتأكيد، ندعم بلغراد في الخطوات التي تتخذها".
واعتبر بيسكوف أن "من الطبيعي ان تدافع صربيا عن حقوق الصرب الذي يعيشون في الجوار وسط ظروف بالغة الصعوبة، وأن ترد في شكل حازم حين يتم انتهاك حقوقها".
يأتي هذا الموقف بعدما استدعى الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيتش، مساء الأحد، الجنرال ميلان مويسيلوفيتش قائد القوات الصربية إلى الحدود مع كوسوفو، في موازاة إعلان وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش الاثنين أن الجيش الصربي في حال تأهب قصوى بعد التوترات الأخيرة في كوسوفو. (سكاي نيوز عربية)
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