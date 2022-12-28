بنديكتوس السادس عشر "مريض جداً"... وهذا ما دعا إليه البابا فرنسيس

دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، وقال خلال لقاء عامّ "أود أنّ أطلب منكم جميعا صلاة خاصة للبابا بنديكتوس، الذي يدعم الكنيسة، بصمت، لنتذكره. إنّه مريض جدا، ونطلب من الربّ أنّ يعزيه ويدعمه في شهادة الحبّ هذه للكنيسة، حتى النهاية". (روسيا اليوم)

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