Advertisement

عربي-دولي

بنديكتوس السادس عشر "مريض جداً"... وهذا ما دعا إليه البابا فرنسيس

Lebanon 24
28-12-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1023941-638078482472599621.jpg
Doc-P-1023941-638078482472599621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، وقال خلال لقاء عامّ "أود أنّ أطلب منكم جميعا صلاة خاصة للبابا بنديكتوس، الذي يدعم الكنيسة، بصمت، لنتذكره. إنّه مريض جدا، ونطلب من الربّ أنّ يعزيه ويدعمه في شهادة الحبّ هذه للكنيسة، حتى النهاية". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-12-28
15:00 | 2022-12-28
14:30 | 2022-12-28
14:00 | 2022-12-28
13:30 | 2022-12-28
13:24 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website