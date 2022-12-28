لقاء رسميّ سوري - تركي في موسكو لأوّل مرّة منذ العام 2011

التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في إطار اجتماع في موسكو مع نظيرهما الروسي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "محادثات ثلاثية جرت في موسكو بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا"، تناولت خصوصا "سبل حلّ الأزمة السورية وقضية اللاجئين". (سكاي نيوز)

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