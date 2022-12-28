عواصف شمسية ضربت الأرض في عام 2022... إليكم أبرزها

ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ العواصف الشمسية أصبحت أكثر تواتراً وقوة مع اقتراب الشمس من ذروة دورة النشاط الشمسي التي تبلغ 11 عاما، والتي ستحدث في عام 2025.
وفي عام 2022، ضربت عواصف شمسيّة الأرض، وأبرزها:
عاصفة مفاجئة "يحتمل أن تكون مدمرة"
بقي العلماء في حيرة من أمرهم بعدما ضربت عاصفة شمسية "يحتمل أن تكون مدمرة" الأرض دون سابق إنذار.
وكانت العاصفة حدثا من فئة G1، ما يعني أنها كانت قوية بما يكفي لإحداث تقلبات ولو ضعيفة في شبكة الطاقة، والتسبب بتأثيرات طفيفة على تشغيل الأقمار الصناعية، وتعطيل القدرات الملاحية لبعض الحيوانات المهاجرة والتسبب بالشفق القطبي القوي بشكل غير عادي.
وعادة ما تأتي مثل هذه العواصف من الطرد الكتلي الإكليلي، وهو انفجار من البلازما مع مجال مغناطيسي مضمن ينطلق من بقعة الشمس.
انفجار الشفق القطبي الوردي
شوهد انفجار للشفق القطبي الوردي النادر للغاية في سماء الليل فوق النرويج بعد أن ضربت عاصفة شمسية الأرض وأحدثت ثقبا في المجال المغناطيسي للكوكب.
وتسببت العاصفة من فئة G1 في حدوث "صدع" صغير مؤقت في الغلاف المغناطيسي، وهو مجال مغناطيسي غير مرئي يحيط بالأرض يتم إنشاؤه بواسطة اللب المعدني السائل للكوكب - والذي مكّن الجسيمات الشمسية المشحونة من الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض بشكل أعمق من المعتاد.
وعادة، تتفاعل جسيمات العاصفة مع ذرات الأكسجين في أعلى الغلاف الجوي، ما يعطي لونا أخضر فاتح. لكن في هذه العاصفة غير العادية، اصطدمت الجسيمات مع ذرات النيتروجين الأقرب إلى الأرض، ما أدى إلى ظهور ألوان وردية مذهلة.
عمود البلازما الهائل
التقط مصور فوتوغرافي صورة جميلة بشكل مخيف لعمود ضخم من البلازما ينطلق من الشمس بعد الطرد الكتلي الإكليلي.
وتم احتواء البلازما في البداية في حلقة كبيرة متصلة بسطح الشمس، تُعرف باسم البروز، ثم انفصلت وتدفق إلى الفضاء بسرعة حوالي 100000 ميل في الساعة (161000 كم/ساعة).
انقطاع التيار الراديوي في نصف الكرة الجنوبي
تسبب انفجار شمسي مفاجئ في انقطاع مؤقت للراديو في أجزاء من أستراليا وجميع أنحاء نيوزيلندا.
ونشأ التوهج من الطرد الكتلي الإكليلي الذي تم توجيهه بعيدا عن الأرض. لكن الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الذرات المتأينة المتوهجة في الغلاف الجوي العلوي لكوكبنا، ما يجعل من المستحيل ارتداد موجات الراديو عالية التردد منها ما يؤدي إلى تعتيم الراديو. ويمكن أن يتعرض أي مكان على الكوكب يواجه الشمس لانقطاع التيار الراديوي من التوهجات الشمسية.
شفق بروتون قوي
أظهر بحث جديد أنه خلال عاصفة شمسية عام 2015، تسبب نوع غير عادي من الشفق القطبي في إحداث ثقب بعرض 250 ميلا (400 كيلومتر) في طبقة الأوزون العليا.
وتحدث هذه الأحداث، المعروفة باسم الشفق القطبي البروتوني المعزول، عندما تصطدم الجسيمات الشمسية بالغلاف المغناطيسي للأرض وتنتقل عبر خطوط المجال المغناطيسي. والنتيجة هي شفق قطبي أخضر خافت ومتقطع يقع على مسافة أبعد من القطبين عن الشفق الطبيعي.
وهذه الشفق تخلق أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الهيدروجين التي تتفاعل مع الأوزون.
لحسن الحظ، خلال هذه العاصفة، حدث الشفق في طبقة الميزوسفير، الطبقة الثالثة من الغلاف الجوي، وليس الستراتوسفير، الطبقة الثانية من الغلاف الجوي. وهذا يعني أن الجزء السفلي من طبقة الأوزون ظل سليما واستمر في توفير حاجز فعال ضد الأشعة فوق البنفسجية.