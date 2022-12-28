لابيد: لن نقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأربعاء أنه "لن تقبل أي حكومة إسرائيلية بامتلاك إيران لسلاح نووي".

وفي مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو، قال يائير لابيد: ‏"قبل أسبوعين أجرينا مناورة مشتركة وواسعة النطاق مع سلاح الجو الأميركي، وكانت هذه المناورة، التي حاكت شن غارة على بُعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، أول مناورة أجريت ضمن سلسلة من المناورات المخطط لاجرائها خلال الفترة القليلة المقبلة".

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‏وأضاف لابيد: "يجب على أعدائنا أن يدركوا بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة التهديدات التي نعتبرها وجودية".

وأكد أنه "لن تقبل أي حكومة إسرائيلية بامتلاك إيران لسلاح نووي، وإذا اقتضت الضرورة التحرك فإننا سنقوم بذلك".



وأردف: "يجب على أعدائنا أن يدركوا بأننا لن نتردد في استخدام المروحيات والطائرات وطياري سلاح الجو في سبيل الدفاع عن إسرائيل من التهديدات سواء كانت قريبة أو بعيدة". (روسيا اليوم)