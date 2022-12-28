أوكرانيا: حصلنا على مساعدات تتجاوز 120 مليار دولار هذا العام

قدر البنك الوطني الأوكراني، اليوم الأربعاء، المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية التي حصلت عليها كييف في عام 2022، بعشرات مليارات الدولارات.

وذكر البنك في بيان: "المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الرسمية المعلنة والمقدمة من الدول الشريكة يتجاوز بالفعل 120 مليار دولار".

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بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا في عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو (19.1 مليار دولار)، بحسب البيان.