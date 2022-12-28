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عربي-دولي

إعترافات خطيرة لمنفذة هجوم إسطنبول... ماذا كشفت؟ (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2022 | 13:00
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نشرت وسائل إعلام تركية اعترافات جديدة لمنفذة تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول أحلام البشير.

وحسب تقرير الشرطة، المؤلف من 13 صفحة، قالت أحلام البشير إن الشخص الذي قدمت معه من سوريا إلى تركيا، والملقب بلال الحسن، قد جلب برفقته فتاة سورية أخرى تبلغ من العمر 16 إلى 17 عاماً، من أجل تنفيذ مهمة مماثلة.
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وأضافت أن تلك الفتاة جاءت ومعها "مواد مهمة"، وهي متفجرات، مشيرة إلى أن بلال الحسن حصل على مبلغ 400 دولار لقاء تأمين مكان إقامة للفتاة.

وجاء في اعترافاتها: "أعتقد أن هذه الفتاة المرسلة من سوريا ستُستخدم مثلي، أعلم أن بلال لديه العديد من المعارف في إسنيورت وإسنلر في إسطنبول". (العربية)
 
 
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