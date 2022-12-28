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عربي-دولي

هل تُنقذ أنظمة "باتريوت" أوكرانيا؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 16:59
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صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي دوغلاس ماكغريغور، بأنه سيتعين على كييف "تقبل الحقيقة المخيفة" بأن نظام "باتريوت" لن يؤدي إلى تصعيد و"لن ينقذ أوكرانيا من الهزيمة". (روسيا اليوم)
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أوكرانيا

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