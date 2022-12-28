هل تُنقذ أنظمة "باتريوت" أوكرانيا؟

صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي دوغلاس ماكغريغور، بأنه سيتعين على كييف "تقبل الحقيقة المخيفة" بأن نظام "باتريوت" لن يؤدي إلى تصعيد و"لن ينقذ أوكرانيا من الهزيمة". (روسيا اليوم)



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