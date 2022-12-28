سقط من الطابق الثالث وفارق الحياة.. من هو ملك "النقانق" الروسي؟

سقط بافيل أنتونوف، المعروف بلقب "ملك النقانق والسجق" في روسيا، من نافذة غرفته الواقعة في الطابق الثالث بفندق Sai Internationa الفخم، وفقا لوسائل إعلام أجنبية والتي أشارت بتقريرها إلى أن مقتله "محاط بغموض كبير، لأنه من كبار المنتقدين للرئيس بوتين" وفق تعبيرها.

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وأنتونوف، العضو بحزب "روسيا المتحدة" الحاكم، وأحد أغنى نوابها، بدخل سنوي يزيد عن 150 مليون دولار، وفق بيانات مجلة Forbes روسيا، هو مؤسس شركة Vladimir Standard المنتجة للسجق، وكان في الهند مع 3 أصدقاء دعاهم للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والستين، ومعروف بأنه كان من أبرز منتقدي الحرب بأوكرانيا، إلى درجة وصف تصرفات روسيا في يوليو الماضي بأنها إرهابية "ثم اعتذر وأعلن نفسه وطنيا ومؤيدا للرئيس بوتين" طبقا للصحيفة. (العربية)