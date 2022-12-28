13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السيسي: بكيت على مصر في 2011
Lebanon 24
28-12-2022
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن أحداث ثورة يناير 2011 هي أصعب ظرف مرّ عليه، وأنه كان يبكي مع إحساسه بإمكانية دخول مصر في مسار يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى خرابها.
وقال السيسي ردا على سؤال ضمن النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" للاحتفاء بذوي الهمم: "أصعب وقت مر علي كان في 2011، والله يعلم ما في نفسي في اللي أنا بقوله ده، أنا كنت بابكي على مصر.. حسيت إنه ممكن الأمور تخرج عن السيطرة، والبلد تخش في دوامة كبيرة جدا من الخراب والدمار، وكنت عارف أن ظروفنا صعبة، وكنت حاسس بالخطر الشديد.. أصعب حاجة إنك تشعر أن أهلك وناسك ممكن يضيعوا وأنت مش عارف حاجة".
Advertisement
وتابع: "فيه ناس كتير في مصر وفي الجيش عندهم القلق، والخوف أن الأمور تخرج وتبقى فيه حاجة صعبة، لكن وأنا بقولها بعد أكتر من 10 سنوات. اللي حمى مصر ربنا سبحانه وتعالى. وأنا من الناس اللي شايفين حجم الدمار اللي البلد تدخل فيه لسنين طويلة. 20 و30 و40 سنة الله أعلم.. ما حدش حمى البلد إلا ربنا، واللي جنبنا دخلت وما رجعتش".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
Lebanon 24
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
03:30 | 2022-12-28
28/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية تثير الجدل برقصها مع صديقتها.. والجمهور: نسيت انها عربية
Lebanon 24
ممثلة سورية تثير الجدل برقصها مع صديقتها.. والجمهور: نسيت انها عربية
02:00 | 2022-12-28
28/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-12-28
28/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من صباح الغدّ... هل تفتح محطات المحروقات؟
Lebanon 24
إبتداءً من صباح الغدّ... هل تفتح محطات المحروقات؟
13:31 | 2022-12-28
28/12/2022 01:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض كبير جداً بأسعار المحروقات.. اليكم تسعيرة اليوم
Lebanon 24
انخفاض كبير جداً بأسعار المحروقات.. اليكم تسعيرة اليوم
04:08 | 2022-12-28
28/12/2022 04:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2022-12-29
روسيا تشكر السعودية على جهودها لحل الأزمة الأوكرانية
01:00 | 2022-12-29
ما هي شروط روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب؟
00:30 | 2022-12-29
حكومة نتنياهو تؤدي اليمين القانونية اليوم أمام الكنيست
23:43 | 2022-12-28
انقطاع خدمات تويتر عن آلاف المستخدمين
23:30 | 2022-12-28
أستراليا: لا تغيير في قواعد المسافرين القادمين من الصين
22:57 | 2022-12-28
رئيس كوريا الجنوبية يأمر بمنظومة الدفاع الجوي.. ماذا يجري؟
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
29/12/2022 08:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
29/12/2022 08:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
29/12/2022 08:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact