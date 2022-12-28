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طهران تسلّم لمسقط رسالة نووية

Lebanon 24
28-12-2022 | 17:30
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سلّم وزير خارجية إيران حسين عبد اللهيان إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس، رسالة نووية وإقليمية من رئيسه إبراهيم رئيسي. وأجرى عبداللهيان مباحثات مع السلطان تناولت مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل المستجدات الإقليمية والدولية.
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ووصف عبد اللهيان، عقب اللقاء، سلطنة عُمان بأنها "مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا، سواء فيما يتعلق بإيران أو أزمات المنطقة".
واعتبر إن "المسؤولين العمانيين لعبوا على الدوام دوراً إيجابياً وبنّاء في تقريب وجهات نظر الطرفين في مفاوضات رفع الحظر والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق بشأن إحياء المعاهدة الذرية التي أبرمت بين طهران والقوى الكبرى عام 2015".
ورأى أن "الزيارة تشكّل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع"، مشيراً إلى أن "الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى بالاهتمام".

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