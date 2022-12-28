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عربي-دولي

إطلاق سراح أكثر من 1450 أسيرا أوكرانيا منذ بدء الحرب

Lebanon 24
28-12-2022 | 16:25
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام مجلس النواب، إنّ "أوكرانيا تمكّنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ بدء الحرب الروسية في 24 شباط". (العربية)
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