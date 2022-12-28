إطلاق سراح أكثر من 1450 أسيرا أوكرانيا منذ بدء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام مجلس النواب، إنّ "أوكرانيا تمكّنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ بدء الحرب الروسية في 24 شباط". (العربية)



Advertisement