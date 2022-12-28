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عربي-دولي
كيف علّقت وزارة الدفاع السوريّة على المحادثات مع تركيا في روسيا؟
Lebanon 24
28-12-2022
|
16:39
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بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أجرى محادثات ثلاثية مع نظيريه التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، في موسكو، قالت وزارة الدفاع السورية إن اللقاء كان "إيجابيا".
وأضافت أن اللقاء تناول عدة ملفات. (العربية)
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سوريا
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