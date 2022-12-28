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عربي-دولي

أميركا تقرّر فرض قيود على القادمين من الصين بسبب كورونا

Lebanon 24
28-12-2022 | 20:00
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قرّرت الولايات المتحدة الأميركية فرض قيود جديدة على القادمين من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك باشتراط نتائج سلبية مدتها 48 ساعة، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
وأثار تخلّي الصين عن سياسة "صفر كوفيد" على غير توقّع مخاوف عدّة بلدان، تفكر في فرض قيود على المسافرين الوافدين من الصين إلى أراضيهما.
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وقال مسؤولو الصحة في أميركا، الأربعاء، إنه سيتم فرض شرط إظهار فحص سلبي لكورونا مدته 48 ساعة، القادمين من الصين أو الذين زاروها خلال الأيام العشرة الأخيرة قبل وصولهم إلى الأراضي الأميركية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت الحكومة الفرنسية أنّها "مستعدّة" "لدرس جميع التدابير المفيدة" لمواجهة ازدياد حالات الإصابة بكورونا في الصين.
ومنذ اعتماد قانون يضع حدّاً لأنظمة الطوارئ التي تم إحداثها لمكافحة وباء كورونا في الأول من آب، لم يعد يتعيّن على المسافرين القيام بأيّ إجراءات رسمية في هذا الشأن قبل وصولهم إلى فرنسا، بغض النظر عن البلد أو المنطقة الوافدين منها.
غير أنّ هذا النص ترك للحكومة إمكان أن تفرض، حتى 31 كانون الثاني، تقديم اختبار سلبي قبل دخول الأراضي الفرنسية لمن تزيد أعمارهم على 12 عاماً "في حال ظهور وانتشار متحورة جديدة من كوفيد-19 من المحتمل أن تشكّل تهديداً صحياً خطيراً".

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