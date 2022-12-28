رئيس كوريا الجنوبية يأمر بمنظومة الدفاع الجوي.. ماذا يجري؟

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قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الخميس، إن الرئيس أمر بتطوير منظومة الدفاع الجوي لمواجهة أي أجسام تنتهك المجال الجوي للبلاد، وذلك بعد أيام من انتهاك 5 طائرات مسيرة كورية شمالية للمجال الجوي الخاص بكوريا الجنوبية.ودعا يون إلى تطوير نظام الاستجابة خلال زيارة لوكالة تطوير الدفاع للتحقق من قدرات الاستطلاع والاعتراض في كوريا الجنوبية لمواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار القادمة من كوريا الشمالية.