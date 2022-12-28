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عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية يأمر بمنظومة الدفاع الجوي.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 22:57
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قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الخميس، إن الرئيس أمر بتطوير منظومة الدفاع الجوي لمواجهة أي أجسام تنتهك المجال الجوي للبلاد، وذلك بعد أيام من انتهاك 5 طائرات مسيرة كورية شمالية للمجال الجوي الخاص بكوريا الجنوبية.
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ودعا يون إلى تطوير نظام الاستجابة خلال زيارة لوكالة تطوير الدفاع للتحقق من قدرات الاستطلاع والاعتراض في كوريا الجنوبية لمواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار القادمة من كوريا الشمالية.
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