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انقطاع خدمات تويتر عن آلاف المستخدمين

Lebanon 24
28-12-2022 | 23:43
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شهد موقع تويتر انقطاعا كبيرا مما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية.

أفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، أن خدمات تويتر انقطعت عن آلاف المستخدمين، أمس الأربعاء.
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