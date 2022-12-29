حكومة نتنياهو تؤدي اليمين القانونية اليوم أمام الكنيست

Advertisement

من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين القانونية اليوم أمام الكنيست وتتبنى الحكومة الإسرائيلية الجديدة أفكار اليمين المتطرف إلى جانب تشديد السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان، ومحاربة إيران.وتطالب أحزاب اليمين المتطرّفة بمنح الجيش هامش تحرك أكبر في إطار استخدام القوة في الضفة الغربية، ضد الفلسطينيين.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أعلن الأربعاء، تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.