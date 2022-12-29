ما هي شروط روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب؟

كتب موقع "سكاي نيوز" تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، تصريحات روسية أوكرانية بشأن أهمية التفاوض لإنهاء أشدّ الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مع إصرار كل طرفٍ على تمسكه بمطالبه التي لم تتغير منذ بداية الحرب في فبراير الماضي، غير أنّ الشهور العشرة الماضية زادتها تعقيدا بعد ضم موسكو 4 مناطق عبر استفتاءات اعتبرتها كييف "زائفة".

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ومنذ بداية الحرب، جرت 3 جولات من المفاوضات في بيلاروسيا وأخرى رابعة افتراضيا، بينما عقدت جولة خامسة من المفاوضات في إسطنبول، من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن المسائل الخلافية، وجميعها باءت بالفشل.

شروط روسيا

وعن شروط روسيا، أكد وزير الخارجية الروسي أن أوكرانيا يجب أن تستسلم، وإلا فإن الحرب ستستمر، وفق وكالة الأنباء الحكومية "تاس"، مشدداً على ان شرط روسيا الرئيسي لإقرار السلام هو الاحتفاظ بسيطرتها على 4 مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، وهي خيرسون وزاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك.

الى ذلك، أشارت مجلة "نيوزويك" الأميركية الى انَّ أحد الشروط الرئيسية أيضا هو تعديل الدستور بأوكرانيا، بحيث ينص على نبذ الانضمام لأي تكتل عسكري، في إشارة لحلف شمال الأطلسي والعودة لسياسة الحياد.

مطالب أوكرانيا

في المقابل، اقترح وزير الخارجية الأوكراني أن يتوسط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الإجراءات المتعلقة بانعقادها، مشترطاً ان تخضع روسيا للمحاكمة على ما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي يزعم أنها ارتكبتها في بلاده، وذلك في محكمة دولية، وهو ما يجعل مشاركة موسكو مستحيلة.

الى ذلك، دعا الرئيس الأوكراني نظيره الروسي لسحب القوات من أوكرانيا، مؤكدا أن السلام سيبدأ عندما يسحب بوتن قواته من أوكرانيا، داعياً لتوفير ضمانات أمنية لبلاده كشرط للسلام، وضرورة أن تتضافر الجهود الدولية لمنع موسكو من شن عدوان مسلح على بلاده في المستقبل.