روسيا تشكر السعودية على جهودها لحل الأزمة الأوكرانية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الوزيرين ناقشا القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي السعودي المتنوع متبادل المنفعة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.وأضاف البيان أن الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها البناء واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.كما تم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التعاون البناء في صيغة "أوبك+".وأعاد الجانبان التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية على الصعيدين الثنائي والدولي.