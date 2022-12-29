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عربي-دولي

صفارات الإنذار تدوي.. وأوكرانيا تعلن حالة التأهب

Lebanon 24
29-12-2022 | 02:00
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أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية في بعض مناطق أوكرانيا.
كما انطلقت صفارات الإنذار خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق نيكولاييف وتشيركاسي وجيتومير.
في حين أفادت وسائل إعلام محلية أوكرانية بوقوع عدة انفجارات في مدن دنيبر ونيكوبول وسومي وخاركوف.
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وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون.

فيما تمارس أيضا ضغوطاً مستمرة على طول الخطوط الأمامية في المناطق الشرقية من البلاد.
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