صفارات الإنذار تدوي.. وأوكرانيا تعلن حالة التأهب

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية في بعض مناطق أوكرانيا.

كما انطلقت صفارات الإنذار خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق نيكولاييف وتشيركاسي وجيتومير.