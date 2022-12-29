ارتفاع ضحايا فيضانات الفلبين إلى 33 شخصاً

أودى انزلاق للتربة في جنوب الفلبين، بحياة شخص وفقدان ثلاثة آخرين، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 33 على الأقل في البلاد التي تشهد فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة.



وتواصل السلطات عمليات البحث للعثور على 20 شخصاً على الأقل في أعقاب أمطار غزيرة هطلت في عطلة عيد الميلاد، وتسبّبت بفيضانات وحوادث انزلاق للتربة في مناطق عدة، وسط البلد وجنوبه.

Advertisement