Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع ضحايا فيضانات الفلبين إلى 33 شخصاً

Lebanon 24
29-12-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1024131-638079047393444460.jpeg
Doc-P-1024131-638079047393444460.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أودى انزلاق للتربة في جنوب الفلبين، بحياة شخص وفقدان ثلاثة آخرين، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 33 على الأقل في البلاد التي تشهد فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة.

وتواصل السلطات عمليات البحث للعثور على 20 شخصاً على الأقل في أعقاب أمطار غزيرة هطلت في عطلة عيد الميلاد، وتسبّبت بفيضانات وحوادث انزلاق للتربة في مناطق عدة، وسط البلد وجنوبه.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-12-29
05:00 | 2022-12-29
04:30 | 2022-12-29
04:00 | 2022-12-29
03:58 | 2022-12-29
03:30 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website