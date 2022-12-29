في اجتماع هو الأول من 11 عاماً.. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري

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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بعد لقائه نظيره السوري علي عباس في موسكو أمس، إن الاجتماع ناقش "ما يمكن عمله لضمان التطور الإيجابي للوضع في سوريا والمنطقة في أسرع وقت ممكن، ولضمان السلام والهدوء والاستقرار".وجرى اللقاء الذي استمر ساعتين في موسكو بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث (سوريا، تركيا، روسيا)، وهو اجتماع يعتبر الأول بين الرجلين منذ 11 عاماً.وقال أكار في تصريحات قبل مغادرته موسكو ونشرتها وسائل إعلام تركية صباح اليوم الخميس "من أهم القضايا التي أثرناها في الاجتماع مكافحة الإرهاب، أكدنا أننا نحترم سلامة أراضي وسيادة جميع جيراننا، خاصة سوريا والعراق، وأن هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب وليس لدينا أي غرض آخر".وأضاف "ذكرنا أننا نهدف إلى تحييد أعضاء التنظيمات الإرهابية، مثل داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، والتي تشكل أيضًا تهديدًا لسوريا، قلنا إننا نبذل جهودًا لضمان أمن بلدنا وأمتنا وحدودنا، كما ذكرنا أننا نبذل جهودًا لمنع المزيد من الهجرة من سوريا إلى تركيا".