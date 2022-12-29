رئيس البيرو المعزول يطالب المحكمة بإطلاق سراحه

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طلب رئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيو، المسجون احتياطيا بانتظار محاكمته بتهمة "التمرد"، من المحكمة الأربعاء إطلاق سراحه، وذلك خلال جلسة استماع عبر الإنترنت.وقال بيدرو كاستيو، البالغ من العمر 53 عاما، للمحكمة العليا "أطالب بإنهاء الكراهية وبمنحي حريتي"، مضيفا "لم ارتكب أبدا جريمة التمرد"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وتم عزل كاستيو، من منصبه واعتقاله في 7 كانون الأول بعد محاولته حل الكونغرس البيروفي.