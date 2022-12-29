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عربي-دولي

هجوم صاروخي روسي كبير على أوكرانيا.. سقوط أكثر من 100 صاروخ

Lebanon 24
29-12-2022 | 05:00
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أعلنت أوكرانيا عن وقوع هجوم صاروخي روسي جديد، صباح اليوم الخميس، حيث سمع دوي انفجارات في عدة مدن، بما فيها العاصمة كييف، قالت السلطات إنها جاءت من أنظمة دفاع جوي أسقطت صواريخ قادمة.

وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، على فيسبوك، أن أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في عدة موجات وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.
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وذكر مراسل لرويترز وتقارير إعلامية محلية أن دوي انفجارات سُمعت في كييف وجيتومير وأوديسا.

وقالت الإدارة الإقليمية في كييف إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجوم الصاروخي المستمر، فيما وسمعت اصوات انفجارات في مدينة كييف.

قالت السلطات الأوكرانية في عدة مناطق إن بعض الصواريخ الروسية أُسقطت، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

من ناحيته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن ضربات صاروخية روسية "مكثّفة" استهدفت صباح الخميس عدّدا من مدن البلاد من بينها العاصمة كييف.
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