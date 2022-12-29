على وقع التهديدات الصينية.. واشنطن تعتزم بيع نظام مضاد للدبابات لتايوان

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وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع نظام لزرع الألغام المضادة للدبابات إلى تايوان وسط التوتر المتزايد مع الصين وفي منطقة مضيق تايوان.قالت الخارجية الأميركية، إن "نظام فولكانو" وجميع المعدات ذات الصلة ستكلف ما يقدر بنحو 180 مليون دولار.وكانت وزارة الدفاع التايوانية، قد أعلنت في وقت سابق إنه في تأكيد لهذا التهديد، أرسل الجيش الصيني 71 طائرة و7 سفن باتجاه تايوان في استعراض للقوة استمر 24 ساعة ضد الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.