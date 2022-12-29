Advertisement

عربي-دولي

على وقع التهديدات الصينية.. واشنطن تعتزم بيع نظام مضاد للدبابات لتايوان

Lebanon 24
29-12-2022 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1024154-638079084235954460.jpg
Doc-P-1024154-638079084235954460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع نظام لزرع الألغام المضادة للدبابات إلى تايوان وسط التوتر المتزايد مع الصين وفي منطقة مضيق تايوان.

قالت الخارجية الأميركية، إن "نظام فولكانو" وجميع المعدات ذات الصلة ستكلف ما يقدر بنحو 180 مليون دولار.
Advertisement

وكانت وزارة الدفاع التايوانية، قد أعلنت في وقت سابق إنه في تأكيد لهذا التهديد، أرسل الجيش الصيني 71 طائرة و7 سفن باتجاه تايوان في استعراض للقوة استمر 24 ساعة ضد الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-12-29
05:00 | 2022-12-29
04:30 | 2022-12-29
04:00 | 2022-12-29
03:30 | 2022-12-29
03:00 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website