هل بدأت القوى العالمية الجديدة بإنشاء عالم متعدد الأقطاب؟

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سيطرت الكتلة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة على السياسة العالمية من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف والتدخلات العسكرية في الخارج، ولا سيما منذ نهاية الحرب الباردة.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "حاولت هذه الكتلة الأوروبية المركزية في ما بعد إضفاء الطابع العالمي على الديمقراطية الليبرالية الغربية، مما سمح لواشنطن بإضفاء الشرعية على تدخلها في العراق وأفغانستان. ومع ذلك، فقد تسبب هذا النهج في حدوث فراغ في السلطة في كلا البلدين وزيادة العنف، مما أدى إلى ظهور نهج جديدة في السياسة العالمية وتعزيزه".وتابع الموقع، "في نهاية المطاف، واجه هذا الوضع الراهن الذي حددته الولايات المتحدة في السياسة العالمية تحديات كبيرة من روسيا والصين، فضلاً عن القوى الناشئة مثل الهند والبرازيل وتركيا. في التطورات المعاصرة، تسعى روسيا إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى أيام مجد القياصرة والاتحاد السوفيتي، باستخدام التهديدات والترهيب والإكراه، كما حدث في غزو أوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن الصين وتركيا مصرتان على إجراء إصلاحات شاملة للنظام العالمي. أخيرًا، جاء قرار المملكة العربية السعودية لخفض أوبك + إنتاج النفط بناءً على "اعتبارات اقتصادية" بحتة، وفقًا للمملكة، حيث رفضت الاتهامات بأن هذه الخطوة كانت ذات دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة".الصراعات العالميةوبحسب الموقع، "يمكن ربط نشأة النظام العالمي الحديث بالثورة الفرنسية عام 1789 والتطورات اللاحقة التي تلت الحروب النابوليونية . وأدى التغيير الاجتماعي والسياسي الجذري في فرنسا خلال تلك السنوات إلى تحول الأنظمة المحلية والعالمية، مما أثر على العديد من الأيديولوجيات حول العالم. في السنوات التالية، هيمنت على السياسة العالمية فكرة الوحدة الألمانية والتوسع والاستعمار البريطاني والفرنسي. انتهى هذا الصراع مع الحرب العالمية الأولى، وهي واحدة من أكثر الصراعات كارثية في تاريخ البشرية. بعد الحرب، تأسست عصبة الأمم على أساس القيم الليبرالية لإنهاء كافة الحروب والحفاظ على السلام العالمي. في المقابل، تم تدمير نظام ما بعد الحرب من قبل مؤتمر باريس للسلام عام 1919، والذي تم تحديده أيضًا على أنه "سلام لإنهاء كل السلام" من قبل ديفيد فرومكين، لأنه وضع الأسس لعدد لا يحصى من الصراعات اللاحقة".وتابع الموقع، "أدت محاولات إعادة تعريف نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. أدى فشل عصبة الأمم في تجنب حرب كبرى أخرى إلى تمهيد الطريق لما يعرف الآن باسم الأمم المتحدة (UN)، وهي هيئة حكومية دولية تسعى جاهدة لمنع النزاعات المستقبلية وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين مستويات المعيشة. في حين أن النهج الجديد المتعدد الأطراف كان يهدف إلى منع حرب عالمية أخرى، أدت التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى اندلاع الحرب الباردة، مما أدى إلى تقسيم البلدان والمؤسسات الدولية إلى معسكرين أمنيين: حلف الناتو وحلف وارسو. انتهت حقبة الحرب الباردة بقيادة الولايات المتحدة للعالم الأحادي القطب وفرضت مفاهيم غربية على دول أخرى، لكن قيادتها في الأزمة العالمية الحالية خضعت للتدقيق".إحياء روسيبحسب الموقع، "لطالما ارست روسيا نهجًا بديلاً للسياسة العالمية في مواجهة القوى الغربية. هذا النهج له جذور تاريخية عميقة لأنه أوقف تقدم نابليون، والأهم من ذلك، أدولف هتلر. ومع ذلك، كانت روسيا ضعيفة للغاية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وفقدت أيديولوجيتها البديلة ضد القادة الغربيين والنموذج الرأسمالي زخمها. لكن في ظل حكم فلاديمير بوتين، سعت روسيا إلى إحياء جذورها التنقيحية لاستعادة مجد البلاد المفقود.وقال الرئيس الروسي "قبل كل شيء، يجب أن نعترف بأن انهيار الاتحاد السوفيتي كان كارثة جيوسياسية كبرى في القرن. أما بالنسبة للأمة الروسية، فقد تحولت إلى مأساة حقيقية". وأضاف: "عشرات الملايين من مواطنينا ورفاقنا الوطنيين وجدوا أنفسهم خارج الأراضي الروسية. علاوة على ذلك، أصاب وباء التفكك روسيا نفسها"."وأضاف الموقع، "بالنسبة لروسيا، فتحت سياسة التدخل الأميركية "خرقًا" للنظام الدولي. انتقاد بوتين الشديد للعالم الأحادي القطب في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007 تلاه غزو جورجيا في عام 2008. في ظل التطورات الحالية، تستخدم روسيا القوة العسكرية في أراضي ما بعد الاتحاد السوفيتي، لا سيما في أوكرانيا، كما تقوم بتسليح إمدادات الطاقة إلى أوروبا. هذا تحدٍ لهيمنة الولايات المتحدة ويجلب نوعًا جديدًا من التوازن إلى السياسة العالمية".أنشطة الصين متعددة الأطرافبحسب الموقع، "يمكن أيضًا تتبع الحاجة إلى "التحريفية" من خلال أنشطة المنظمات الدولية مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الإسلامي. على الصعيد العالمي، زادوا من مجال نفوذهم في السنوات الأخيرة. أيضًا، بدأت دول مثل تركيا في الدعوة إلى نظام عالمي جديد. وتحاول تركيا، كقوة ناشئة، تعزيز منظمة الدول التركية وتقول إن هناك حاجة إلى إصلاحات أوسع في هيكل الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن. وأكد البروفيسور فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في تركيا، في كتابه الأخير على الحاجة إلى نظام عالمي أكثر إنصافًا إذا أرادت الأمم المتحدة أن تبقى ذات صلة وشرعية في القرن الحادي والعشرين".وتابع الموقع، "على عكس التدخل الروسي والأميركي، تريد الصين قدرًا أقل من التدخل العالمي، ودعمًا للعديد من الأنشطة والمعايير المتعددة الأطراف، واحترام السياسات المحلية للدول التي تقوض أهمية حقوق الإنسان. تلعب مبادرة الحزام والطريق الصينية دورًا مهمًا للصين في آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتساعد الاستثمارات الصينية الخارجية بكين على تنمية القوة الناعمة في كافة أنحاء العالم. لذلك، فضلت الصين دائمًا الاستقرار على الصراع، ونشرت خطاب الحفاظ على الحياد في النزاعات الإقليمية مثل نزاع شرق البحر المتوسط، حيث يتصادم شركاء الصين في أوروبا والشرق الأوسط".وأضاف الموقع، "على الرغم من أن غالبية النزاعات في البلدان الأفريقية داخلية، لا تزال الصين تواجه تهديدًا متزايدًا لمشاريعها التي تقدر بمليارات الدولارات، بدءًا من السكك الحديدية والجسور إلى عقود البترول. لاحتواء أي صراع داخلي ومنعها من التحول إلى اضطرابات إقليمية أوسع، قامت الصين الآن بدور استباقي، حيث أقامت قواعد عسكرية ومبادرات وساطة. في ضوء هذه الظروف، من الآمن أن نقول إن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أو الثنائي القطب يقترب من نهايته".وختم الموقع، "لكن ما ينقص هو المؤسسات المتعددة الأطراف، أو الحكام المستقلون، الذين يمكنهم إنقاذ العالم من اتخاذ مسار خطير للغاية والمساعدة في تقليل مخاطر الحرب النووية".