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الجيش المصري يُدمّر "حدائق الشيطان"

Lebanon 24
29-12-2022 | 06:00
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أعلنت القوات المسلحة المصرية قيام قوات حرس الحدود مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بحملة كبيرة لتدمير الزراعات والمواد المخدرة والتي توصف بـ"حدائق الشيطان". (روسيا اليوم)
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