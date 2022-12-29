الجيش المصري يُدمّر "حدائق الشيطان"

أعلنت القوات المسلحة المصرية قيام قوات حرس الحدود مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بحملة كبيرة لتدمير الزراعات والمواد المخدرة والتي توصف بـ"حدائق الشيطان". (روسيا اليوم)



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