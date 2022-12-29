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بوتين يطلق غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث"

Lebanon 24
29-12-2022 | 07:00
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أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إشارة إطلاق الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، حيث أقيمت مراسم استقبال الغواصة الجديدة في مقر البحرية العسكرية الروسية عبر الفيديو.

وقال بوتين خلال الحفل، ردا على طلب الإذن بالسماح بنزول الغواصة: "أسمح بذلك"، حيث نزلت الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" وهي سابع حاملة صواريخ من عائلة Borey-A، وقادرة على حمل 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من نوع بولافا على متنها.
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ومن المقرر بدء التجارب البحرية على حاملة صواريخ الغواصة الجديدة في يونيو من العام المقبل، كجزء من برنامج التسلح الحالي للدولة، حيث أعلن بوتين أنه من المخطط بناء ونقل 4 غواصات أخرى من مشروع Borey-A، تضمن امن البلاد لسنوات قادمة.

وتابع بوتين أن غواصة "الفريق سوفوروف" مسلحة بصواريخ بولافا الباليستية التي تزيد بشكل كبير من القدرات البحرية النووية الروسية، مضيفا أن سفينة الصواريخ الصغيرة "غراد" هي أيضا مشروع ينتمي لجيل جديد من السفن، وقال بوتين: "لقد أظهرت السفن من هذه الفئة كفاءة عالية في حل المهمات القتالية في سوريا، وأثبتت نفسها على نحو جيد خلال العملية العسكرية الخاصة". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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