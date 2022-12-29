غوايدو يعلن تأجيل قرار المعارضة بشأن الحكومة المؤقتة في فنزويلا

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أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، أن المعارضة أرجأت حتى الثالث من كانون الثاني، قرارها بشأن إنهاء "الحكومة بالوكالة" التي يترأسها.وكان يفترض أن تبت المعارضة اليوم الخميس في مسألة استمرار هذه الحكومة البديلة التي ظهرت في 2019 عندما رفض معارضو نيكولاس مادورو والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب وريث هوغو تشافيز.وقال خوان غوايدو على "تويتر": "أقبل بتأجيل الجلسة في إطار الدفاع عن الدستور والوحدة الضرورية لاتفاق من أجل فنزويلا والفنزويليين".ولم تكن ثلاثة من أربعة أحزاب معارضة رئيسية تدعم غوايدو ترغب في هذا التأجيل. لكن غوايدو قال إنه يلبي "طلبات علنية" من أعضاء سابقين في البرلمان تم انتخابهم في 2015 ويدافعون عن استمراريته معتبرين أن الانتخابات التشريعية لعام 2020 التي فازت فيها حكومة مادورو مزورة. (روسيا اليوم)