ما قصة الطائرات التركيّة التي هبطت في إيران؟

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شغل نبأ تسليم أربع طائرات تركية "خارجة عن الخدمة" ومودعة في مقبرة للطائرات، حسب بعض التقارير، إلى إيران عبر جنوب إفريقيا، الإعلام الإيراني، مثيرا تكهنات عدة بهذا الخصوص.تسريب الطائرات من طراز إيرباص وهبوطها في إيران، أعلنه نائب مدير منظمة الطيران المدني، حسن خوشكو.وكانت هذه الطائرات مملوكة للخطوط الجوية التركية وخارجة عن الخدمة، وتم بيعها لشركة "أوروغلوبال" في هونغ كونغ في عامي 2018 و2019، وقامت الشركة بصيانتها في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا بغية استخدامها مرة ثانية، ويقال إن الطائرات الأربع صنعت بين عامي 1996 و2000 وعمرها أكثر من 20 عاما.ووفقا للمعلومات المنشورة، غادرت الطائرات الأربع جوهانسبرغ بشكل متزامن في 23 كانون الاول، وتوجهت إلى أوزبكستان، لكن اختفت فجأة من على شاشة الرادار في سماء إيران، ومن المتوقع أنها هبطت في مطار "إمام خميني" في العاصمة الإيرانية طهران.ووفقا للتقارير، تم تغيير سجل الطائرات الأربع قبل وقت قصير من الرحلة إلى بوركينا فاسو. (ألعربية)