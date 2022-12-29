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عربي-دولي

بوتين وشي يناقشان القضايا "الأكثر إلحاحاً" غداً

Lebanon 24
29-12-2022 | 09:00
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 أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عبر رابط فيديو، غداً الجمعة، لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

ونقلت وكالة" رويترز" عن المتحدث باسم الكرملين  دميتري بيسكوف قوله: "أولاً وقبل كل شيء، سيبحثان العلاقات الثنائية الروسية الصينية".
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وأضاف: "بالطبع سيكون من المهم جداً تبادل وجهات النظر بشأن المشاكل الإقليمية الأكثر إلحاحاً، تلك الأقرب إلينا في روسيا، وتلك الأقرب إلى الصين"، دون تقديم تفاصيل محددة. (العربية)
المصدر: العربية
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