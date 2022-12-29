زلازل وكوارث... ماذا قال سحرة البيرو عن موعد انتهاء النزاع في أوكرانيا؟

أفادت وكالة رويترز بأن مجموعة من الشامانات أيّ السحرة في بيرو، توقعوا إبرام اتفاق سلام بشأن النزاع في أوكرانيا قبل حلول اب 2023.



وتوقع السحرة كذلك، أن يشهد العام المقبل وقوع زلازل قوية في القسم الشمالي من أميركا وربما في الولايات المتحدة وكذلك العديد من الكوارث والمآسي المناخية الأخرى. (روسيا اليوم)

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