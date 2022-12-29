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عربي-دولي

زلازل وكوارث... ماذا قال سحرة البيرو عن موعد انتهاء النزاع في أوكرانيا؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 11:00
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أفادت وكالة رويترز بأن مجموعة من الشامانات أيّ السحرة في بيرو، توقعوا إبرام اتفاق سلام بشأن النزاع في أوكرانيا قبل حلول اب 2023.

وتوقع السحرة كذلك، أن يشهد العام المقبل وقوع زلازل قوية في القسم الشمالي من أميركا وربما في الولايات المتحدة وكذلك العديد من الكوارث والمآسي المناخية الأخرى. (روسيا اليوم)
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