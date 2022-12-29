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إقتصاد

إاقتصاد الأردن ينمو 2.6 بالمئة في الربع الثالث من 2022

Lebanon 24
29-12-2022 | 09:30
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نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي بأسعار السوق الثابتة.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن في تقريرها الربعي، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
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ووفقا للتقرير، حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة حيث بلغت 5.3 بالمئة، مساهما بمقدار 0.12 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك بنسبة 4.1 بالمئة، مساهما بمقدار 0.16 نقطة مئوية، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه 3.6 بالمئة، وساهم بما مقداره 0.11 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.5 بالمئة، وساهم بما مقدراه 0.64 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. (سكاي نيوز)

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