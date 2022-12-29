Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة "Mamba" للدفاع الجوي

Lebanon 24
29-12-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1024226-638079259358209942.jpg
Doc-P-1024226-638079259358209942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو، في حديث اليوم لمحطة إذاعة RTL، إن بلاده تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة Mamba الإيطالية – الفرنسية للدفاع الجوي.

وأضاف الوزير: "ندرس هذا الموضوع حاليا مع الجانب الإيطالي. لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء حتى الآن. تعتبر منظومات مامبا - أعلى مستوى من الحماية، وهي تعادل منظومة باتريوت الأمريكية. طلب منا الرئيس إيمانويل ماكرون دراسة إمكانية هذا التوريد، لكننا نحن بحاجة إلى هذه الأنظمة لحماية أراضي فرنسا على سبيل المثال، حتى خلال الألعاب الأولمبية القادمة. من السابق لأوانه قول أي شيء".
Advertisement

كما أشار الوزير الفرنسي، إلى أن المفاوضات جارية بشأن توريد رادارات GM200 متوسطة المدى إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-12-29
14:39 | 2022-12-29
14:30 | 2022-12-29
14:00 | 2022-12-29
13:30 | 2022-12-29
12:30 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website