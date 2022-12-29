فرنسا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة "Mamba" للدفاع الجوي

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قال وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو، في حديث اليوم لمحطة إذاعة RTL، إن بلاده تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة Mamba الإيطالية – الفرنسية للدفاع الجوي.وأضاف الوزير: "ندرس هذا الموضوع حاليا مع الجانب الإيطالي. لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء حتى الآن. تعتبر منظومات مامبا - أعلى مستوى من الحماية، وهي تعادل منظومة باتريوت الأمريكية. طلب منا الرئيس إيمانويل ماكرون دراسة إمكانية هذا التوريد، لكننا نحن بحاجة إلى هذه الأنظمة لحماية أراضي فرنسا على سبيل المثال، حتى خلال الألعاب الأولمبية القادمة. من السابق لأوانه قول أي شيء".كما أشار الوزير الفرنسي، إلى أن المفاوضات جارية بشأن توريد رادارات GM200 متوسطة المدى إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم)