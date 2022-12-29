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سقوط صاروخ أوكراني في بيلاروسيا

Lebanon 24
29-12-2022 | 12:30
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سقط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بيلاروسيا، بحسب ما أعلنته السلطات البيلاروسيّة.
 
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأنّ الصاروخ الذي أطلقه نظام دفاع جوي "إس-300" من "الأراضي الأوكرانية" سقط على الأراضي البيلاروسية.
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وأضاف البيان: "تمّ إبلاغ رئيس الدولة بالحادثة على الفور"، مضيفاً أنّ وزارة الدفاع ولجنة التحقيق البيلاروسية بصدد تحديد الأسباب.

وأشار إلى أنه تجري دراسة "مسارين رئيسيين": إمّا أنّ الصاروخ انحرف عن مساره ما أدى إلى سقوطه عن طريق الخطأ في بيلاروسيا، أو جرى إسقاطه من قبل الدفاع الجوي البيلاروسي. (سكاي نيوز)
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