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عربي-دولي
الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة لحكومة نتنياهو
Lebanon 24
29-12-2022
|
10:30
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منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس بأغلبية 63 صوتا، مقابل معارضة 54 آخرين. (روسيا اليوم)
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