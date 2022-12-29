مينسك تستدعي السفير الأوكراني.. ما السبب؟

استدعت مينسك سفير كييف لديها للاحتجاج بعد تدمير الدفاعات البيلاروسية صاروخ إس-300 سقط حطامه في أراضي بيلاروس، أطلقته قوات كييف لاعتراض صاروخ روسي.



وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية إسقاط الصاروخ في بريست جنوب غربي البلاد. (روسيا اليوم)

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