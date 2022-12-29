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مينسك تستدعي السفير الأوكراني.. ما السبب؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 13:30
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استدعت مينسك سفير كييف لديها للاحتجاج بعد تدمير الدفاعات البيلاروسية صاروخ إس-300 سقط حطامه في أراضي بيلاروس، أطلقته قوات كييف لاعتراض صاروخ روسي.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية إسقاط الصاروخ في بريست جنوب غربي البلاد. (روسيا اليوم) 
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