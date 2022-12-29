استقالة رئيس البنك المركزي الإيراني ومجلس الوزراء يعين خلفا له

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أعلن المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني، أن مجلس الوزراء وافق يوم الخميس على استقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي، وتعيين محمد رضا فرزين، خلفا له.وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأنه تزامنا مع تشديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، برزت شائعات عن إقالة صالح آبادي من البنك المركزي، وأخيرا تم تعيين محمد رضا فرزين، الذي كان مديرا تنفيذيا للبنك الوطني في البلاد.وتزامنا مع تغيير محافظ البنك المركزي شدد الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي، على ضرورة التنسيق الكامل للفريق الاقتصادي الحكومي من أجل استقرار سعر الصرف والتضخم. (روسيا اليوم)