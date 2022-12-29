Advertisement

عربي-دولي

استقالة رئيس البنك المركزي الإيراني ومجلس الوزراء يعين خلفا له

Lebanon 24
29-12-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1024291-638079390198312398.jpg
Doc-P-1024291-638079390198312398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني، أن مجلس الوزراء وافق يوم الخميس على استقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي، وتعيين محمد رضا فرزين، خلفا له.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأنه تزامنا مع تشديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، برزت شائعات عن إقالة صالح آبادي من البنك المركزي، وأخيرا تم تعيين محمد رضا فرزين، الذي كان مديرا تنفيذيا للبنك الوطني في البلاد.
Advertisement

وتزامنا مع تغيير محافظ البنك المركزي شدد الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي، على ضرورة التنسيق الكامل للفريق الاقتصادي الحكومي من أجل استقرار سعر الصرف والتضخم. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-12-29
14:39 | 2022-12-29
14:00 | 2022-12-29
13:30 | 2022-12-29
13:00 | 2022-12-29
12:30 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website