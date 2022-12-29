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عربي-دولي

الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن الحلول الوسط لوضع نهاية للحرب

Lebanon 24
29-12-2022 | 15:00
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أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عن تطابق أهداف ورؤى واشنطن وكييف التام، إزاء سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال يرماك: "أستطيع أن أقول إنه لدينا مع الأميركيين تطابق بنسبة 100% لفهم ماهية نهاية الحرب، وما هي أهدافنا، وما هي الحلول الوسط التي يمكن أن تكون هناك. أريد أن أقول مرة أخرى إنه لا توجد تنازلات مع هذا الرئيس (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، واليوم هم معنا بوضوح (الأميركيين)، وهم يعتبرون أن انتصارنا هو انتصارهم".
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وأكد يرماك عدة مرات أن كييف حصلت على دعم أعضاء كلا الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي: الديمقراطيين والجمهوريين. (روسيا اليوم) 
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