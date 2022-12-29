بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفير جديد في ليبيا

Advertisement

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين آيدار أغانين سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.ونشر المرسوم، على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. وجاء في المرسوم "تعيين آيدار رشيدوفيتش أغانين سفيرا مفوضا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا". (روسيا اليوم)