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إقتصاد

البنك المركزي الروسي يخفف القيود على التعاملات مع بنوك "الدول غير الصديقة"

Lebanon 24
29-12-2022 | 16:30
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قرر البنك المركزي الروسي تخفيف القيود على التعاملات مع بنوك الدول المدرجة على قائمة "الدول غير الصديقة" في روسيا، على أن تجري حوالاتها المالية بالروبل الروسي.
 
وسمح المركزي الروسي للبنوك من الدول "غير الصديقة" بتحويل الأموال بالروبل الروسي من الحسابات المفتوحة في المؤسسات الائتمانية الروسية.
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وأشار البنك المركزي إلى أن ذلك "سيدعم التعاملات بالروبل الروسي في العمليات التجارية الخارجية".

وأضاف أنه "في ظروف ضغط العقوبات ستساعد هذه القنوات في إجراء التحويلات المالية في زيادة استقرار البنية التحتية الدولية للحسابات". (روسيا اليوم) 

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